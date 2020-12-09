Рейсы на данном типе авиалайнеров компания начнет выполнять уже со среды. До конца этого года Gol планирует ввести в эксплуатацию все семь своих Boeing 737 MAX.

В авиакомпании указали, что в течение 20 месяцев тщательно изучали вопросы, связанные с безопасностью этих самолетов.

18 ноября Федеральное управление гражданской авиации США (FFA) разрешило Boeing Co вернуть в эксплуатацию самолеты Boeing 737 MAX.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

FAA потребовало от Boeing внесения изменений в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX для решения проблемы, ставшей причиной двух аварий, а также устранения ряда других дефектов, выявленных в период проверки самолетов.

Кроме того, регулятор требует, чтобы пилоты авиакомпаний, которые будут управлять этими самолетами, прошли дополнительную подготовку для внимательного изучения факторов, ставших причиной двух крушений.

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) еще в октябре заявило, что изменения, внесенные в программное обеспечение и оборудование самолетов 737 MAX, сделали авиалайнеры достаточно безопасными, чтобы они могли возобновить полеты в воздушном пространстве Европы до конца 2020 года.