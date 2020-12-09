"Конечно, ограничения (...) привели к массовым аннуляциям. Для турбизнеса, конечно, это серьезный удар, потому что очень многие туристы планировали посетить этот город в новогодние праздники. В случае закрытия музеев, ресторанов и кафе, конечно, делать там будет нечего", — сказал он в ходе онлайн-конференции в Екатеринбурге в среду.

Игнатьев также отметил, что туристы, планировавшие отдохнуть в праздники в Санкт-Петербурге, перебронируют сейчас свои путешествия в Карелию и Калининград.

"Туроператоры опасаются, чтобы это, самое главное, не привело к эффекту "домино" — пример Санкт-Петербурга не был тиражирован в других регионах", — подчеркнул он.

Как сообщалось, в начале декабря власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. Так, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.