"На украшение ели потребуется не менее 10 дней. Технология оформления ели всегда предусматривает дополнительную установку веток, особенно в нижнем ярусе, так как в лесу на высоте 5-10 метров дерево закрывает густой молодняк и не пропускает свет к нижним веткам. Это недостаток всех высоких деревьев, который будет корректно исправлен", — подчеркнули в медиацентре.

В Смольном подчеркивают, что ель на Дворцовой станет самой высокой в Петербурге, даже среди искусственных. К 20 декабря крону оформят гирляндой длиной 5 км, украсят игрушками, серпантином и флажками, рядом установят небольшие живые ели с фотозонами. На все работы потратят 13 млн рублей.

"Игрушки для главной ели города расписываются вручную художниками петербургской компании. Декор, выбранный для оформления, выполнен в ретро-стиле 1950-1960-х годов. Это серпантин, гирлянды, лампочки, флажки, а также шары, домики, медведи и зайцы", — добавили в медиацентре.

Живая новогодняя ель была установлена на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 7 декабря. Пользователи соцсетей обратили внимание на внешний вид дерева, которое стояло без украшений и нижних ветвей.

Живая ель украсила Дворцовую площадь впервые с 2013 года. Тогда решение сменить живое новогоднее дерево на искусственное приняли сами петербуржцы. Вернуть живое дерево решили по итогам голосования.