Соответствующий приказ министра культуры Ольги Любимовой опубликован на сайте министерства.

Согласно приказу, учреждения культуры, подведомственные министерству, должны приостановить деятельность по допуску зрителей в здания музеев, театров, филармоний и концертных залов.

Кроме того, по 15 января все подведомственные министерству музеи должны согласовать с комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей — не более 50 человек.

Театрам и филармониям необходимо до 29 декабря приостановить возможность посещения для детей до 16 лет. Кроме того, также необходимо ограничить максимальную заполняемость зала до 25%.

О соответствующих ограничительных мерах власти Санкт-Петербурга объявили 2 декабря. Приказ Минкультуры РФ является юридическим оформлением решений, принятых властями Северной столицы, применительно к учреждениям культуры федерального подчинения.