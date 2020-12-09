Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Калуги в 16:15, прибытие в Санкт-Петербург в 17:50, вылет в обратном направлении в 13:40, посадка в Калуге в 15:15.

Продажа билетов по этому направлению уже открыта.

Как сообщалось ранее, "Азимут" в 2020 году планирует перевезти 1,24 млн пассажиров, что соответствует объему пассажирских перевозок 2019 года. В 2021 году авиакомпания планирует увеличить показатель в 1,6 раза и перевезти свыше 2 млн пассажиров.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. Согласно отчетности "Азимута", на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале компании принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (принадлежит главе совета директоров "Азимута" Павлу Удоду), 25% — АО "Региональная корпорация развития", принадлежащему правительству Ростовской области.