"Несмотря на то, что развитие эпидемического процесса продолжается, об этом свидетельствует наличие пиковых значений, оснований для пессимистических прогнозов все же нет", — заявил Горелов журналистам.

"Но мы рассчитываем, что при соблюдении всех рекомендованных мер, возможно, в ближайшие недели начнется постепенный этап стабилизации", — уточнил он.

По словам Горелова, давать пессимистичные прогнозы не позволяет характер роста числа новых случаев COVID-19.

"Поскольку нет экспоненциального роста случаев новой коронавирусной инфекции, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины. Кроме того, подъем заболеваемости в осенне-зимний период был вполне ожидаем, так как погодные факторы усугубляют этот процесс", — сказал представитель института эпидемиологии Роспотребнадзора.

Он добавил, что на общей статистике сказывается также увеличение количества тестирований на наличие коронавирусной инфекции.

По словам Горелова, чтобы избежать нового подъема заболеваемости коронавирусом в РФ, новогодние праздники лучше провести дома. "Ради собственной безопасности в этот раз праздники лучше провести по возможности дома, по крайней мере, избегая больших компаний и массовых мероприятий. Постарайтесь воздержаться от посещения торговых центров и других закрытых помещений, где возможно инфицирование, поездок общественным транспортом", — сказал он.

Представитель института эпидемиологии посоветовал больше гулять на свежем воздухе и в обязательном порядке "сохранять приверженность соблюдению ограничительных рекомендаций".

"Если население сохранит приверженность к соблюдению всех ограничительных рекомендаций, то закрепится стабилизация эпидпроцесса. Если же мы будем нарушать эпидемиологические мероприятия, не соблюдать социальную дистанцию, игнорировать использование средств гигиены, активно посещать массовые мероприятия в каникулы, то вполне возможен откат к прежним значениям", — отметил Горелов.

Он добавил, что "это значит, что нас ждут волнообразные пики и повышение заболеваемости, так что все определяется социальной активностью граждан, точнее ее отсутствием".

По данным оперштаба, во вторник суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 26,1 тыс. случаев, по выздоровлению были выписаны почти 25 тыс. человек.