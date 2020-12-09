Рейд сотрудники СК провели в ночь на 9 декабря совместно с сотрудниками полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города.

Свое участие в проверочных мероприятиях СК назвал "необходимыми мерами по недопущению массового заражения граждан лицами, не соблюдающими предписанные санитарно-эпидемиологические нормы, а также режим самоизоляции".

В результате проверки в центре города выявлено три заведения, которые работали, несмотря на ограничения Смольного.

Следователи изъяли документацию, электронные носители информации. По выявленным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение, говорится в пресс-релизе.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00.

Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Между тем более сотни баров и ресторанов Санкт-Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей.