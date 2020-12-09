"Уже в 2021 году предполагается продлить тропу на север на 78 километров, а в 2023 году — еще на 43 километра на юг", — сказал собеседник агентства.

Таким образом, общая протяженность тропы составит 180 км. На севере она дотянется до города Окуловка с выходом на железнодорожную магистраль Москва-Санкт-Петербург, а на юге достигнет туристической жемчужины России — озера Селигер.

"Группа туристов, прибыв на поезде в Окуловку, по нашей тропе за несколько дней доберется до Селигера и это уже будет настоящее путешествие", — добавили в нацпарке.

Как и существующий отрезок Большой валдайской тропы, пешеходный маршрут по заповедным уголкам живописной Валдайской возвышенности будет комфортным для путешественников. Его оборудуют той же туристической инфраструктурой, которая есть на нынешнем отрезке. Большая валдайская тропа сохранит удобство и для скоростных туристов-спортсменов, и для неспешных семейных групп.

Как сообщалось, первый отрезок тропы был открыт для путешественников осенью прошлого года. Основная часть тропы проходит по территории национального парка. Для ночевок на тропе оборудованы пять базовых лагерей и четыре промежуточных привала. Туристы проходят по пяти мостам и настилам. Тропа украшена малыми скульптурными формами. На вершине самой высокой в Новгородской области 296-метровой горы Рыжоха построили 25-метровую смотровую вышку.