"Программа оказала существенный позитивный эффект на региональные экономики. Туристы в поездках дополнительно тратили примерно столько же денег, сколько и на само бронирование. Таким образом, региональные экономики за счет реализации программы получили суммарно около 13 млрд рублей", — сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что в условиях кризиса и низкого осеннего спроса туризм и сфера гостеприимства в регионах получили существенную поддержку, а сотни тысяч рабочих мест оказались востребованы.

Ранее в Ростуризме сообщили, что в рамках двух программ туристического кэшбека россияне приобрели туров и проживания на 6,5 млрд рублей. В акции участвовали около 300 тысяч человек. Государство вернуло им за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей.