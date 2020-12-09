Программа кешбэка на туры по России реализуется Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. За два этапа туристы потратили на путешествия по России 6,5 млрд рублей и получили обратно от государства 1,2 млрд рублей, в акции приняли участие 300 тыс. человек.

«Неизрасходованные в 2020 году в рамках программы средства Ростуризм предложит направить на ее продолжение в последующие годы. Туристический кешбэк, как одна из системных мер по повышению доступности внутренних направлений, должен работать в комплексе со всем набором отраслевых инструментов в рамках национального проекта по туризму, обеспечивая синергетический эффект для развития отрасли», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считают в Ростуризме, потенциал программы удалось раскрыть не до конца из-за ряда сдерживающих факторов.

«Это сложная эпидемиологическая ситуация, и как следствие, отсутствие определенности по планам на путешествия и отдых, а также пока еще недостаточное количество массового конкурентного по соотношению цена/качество туристического продукта внутри страны», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.