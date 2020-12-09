"В рамках акции граждане, по предварительным данным, приобрели туров и проживания с кэшбеком на 6,5 млрд рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж). В программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло людям за поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей", — сказали в ведомстве.

Там добавили, что у основных крупных туроператоров в период действия акции продажи по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли в среднем на 40%. У агрегаторов, которые участвовали в программе, рост бронирований составил около 10-15%. Активность бронирований в гостиницах курортного и рекреационного формата за этот же период выросла в среднем на 15-20%.

В Ростуризме отметили, что государство впервые реализовало в туризме комплексную меру поддержки с одновременно высоким социальным и экономическим эффектом, а также высоким мультипликатором расходования бюджетных средств: на 1 государственный рубль пришлось 6 рублей средств граждан, которые они потратили на отдых и оздоровление в стране.

"Туристический кэшбек – самая прогрессивная мера поддержки в туризме на сегодняшний день. Мы решили пойти от конкретного человека, конкретного туриста – и поддержать его, а через него – всю отрасль и регионы. Уникальность программы в том, что каждому туристу предоставлялась возможность участия, но это не было чем-то обязательным, а значит и не было заранее предопределенного результата. Все решали сами люди. Те, кто захотел отправиться в поездку, смогли это легко сделать. В итоге программа изнутри изменила ситуацию в туризме – показала вовлеченность государства в проблематику и готовность искать самые смелые решения для отрасли и людей", — сказала руководитель ведомства Зарина Догузова.