На официальном портале правительства во вторник размещен для обсуждения проект постановления, которое вносит соответствующие изменения в правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Национальная система платежных карт» на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги.

В пункте 3 ныне действующей редакции правил срок предоставления туристской услуги (начало и окончание) наступает до 10 января 2021 г. Теперь его предлагается дополнить новым абзацем:

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъектов Российской Федерации, на которых предоставляется туристская услуга или на территории которых проживает турист, срок предоставления туристской услуги, оплаченной в период оплаты, может быть перенесен на более поздний срок, определяемый дополнительно по соглашению между туристом и юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), сформировавшим туристскую услугу, но не позднее 31 декабря 2021 г».

В пункте 24 ныне действующих правил также говорится, что результатом предоставления субсидии является реализация туристских услуг туристам в количестве до 3 млн. человек. Теперь эту цифру предлагается заменить на «до 250 тыс. человек».

Программа кешбэка на туры по России была реализована Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно.

По данным Ростуризма, объем продаж за первый месяц проведения второго этапа акции превысил 2,5 млрд рублей, а с учетом продаж за первый месяц проведения второго этапа составил более 4 млрд рублей. Туры с кешбэком в ходе первого этапа распродажи приобрели более 70 тыс. россиян, в ходе второго – более 200 тыс. Окончательных данных по итогам акции пока нет.

Как считают туроператоры и отельеры, принявшие участие в акции, она позволила повысить интерес к путешествиям по России в межсезонье и увеличить объем продаж в зависимости от направления на 30-150%. Однако рост заболеваемости коронавирусом в регионах и вводимые из-за этого ограничения, а также опасения по поводу возможности новых ограничений несколько снизили интерес туристов к покупке путешествий. Постановление правительства позволит принявшим участие в акции россиянам в случае введения на территории тех или иных регионов карантина переносить поездки в период до 31 декабря 2021 года.