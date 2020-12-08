Также, согласно сообщению "Аэрофлота", совет обсудит уступку прав по договорам лизинга пяти "суперджетов", заключенным с ООО "ПСБ Авиапрофлизинг" (структура Промсвязьбанка)).

По данным Росавиации, сейчас парк "России" включает 57 самолетов, все они производства Boeing и Airbus. При этом по новой стратегии группы "Аэрофлот" "Россия" будет эксплуатировать авиатехнику в основном отечественного производства: к 2028 году ее флот будет состоять из 250 самолетов, включая 235 российских SSJ-100 и МС-21.

Часть отечественных машин "Россия" получит от "Аэрофлота", у которого сейчас 54 "суперджета" и контракт на 50 МС-21 (с опционом еще на 35), остальные будет заказывать у производителя. До конца этого года компания рассчитывала получить до десяти SSJ-100, включая и новые заводские, и те, что пока числятся в "Аэрофлоте". Они будут базироваться в московском "Шереметьево".

Среди других тем в повестке совета — о консолидированном бюджете группы на 2021 год и система мотивации в "Аэрофлоте". Шереметьевский профсоюз летного состава сообщал ранее, что с 1 января 2021 года в "Аэрофлоте" ожидаются изменения системы оплаты труда. Исходя из представленных компанией данных, командиры и вторые пилоты могут существенно потерять в зарплатах, заявляли в профсоюзе.