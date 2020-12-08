"Восьмой горнолыжный сезон на "Архызе" открылся 28 ноября, за минувшие выходные канатными дорогами воспользовались 4200 человек. При этом в первый день открытия – 2500, в пять раз больше, чем в 2019 году", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что для лыжников и сноубордистов подготовлены две горнолыжные трассы на южном склоне – "синяя" и "зеленая" в туристической деревне Романтик. Для первых туристов, пока не будут открыты как минимум пять трасс, ски-пассы продаются по промо-тарифу.

"Оставшиеся трассы южного склона и северный склон откроются в течение декабря, сейчас они готовы на 30-70%. Суммарно это 25,5 км трасс всех категорий сложности, оснащенных системой искусственного оснежения. С момента открытия курорта также будут доступны вечернее катание, школа инструкторов, прокат горнолыжного и сноубордического оборудования, полеты на параплане, экскурсии на снегоходах", — рассказали в пресс-службе.

В Минэкономразвития добавили, что в зимнем сезоне 2020-2021 на Архызе планируется запустить две новые канатные дороги. Первая строится в поселке Лунная Поляна и предназначена для новичков. Вторая – на вершине северного склона. Четвертая очередь продлит канатную дорогу "Северное сияние" до высоты 2 840 м.

"Будет также значительно обновлена система питания, запущен бесплатный шаттл до поселка Архыз, сервис Flybusteam для беспересадочного трансфера из аэропорта, откроются тюбинг-центр, сноупарк и каток. Усовершенствована и система продажи ски-пассов: туристы могут онлайн покупать абонементы на канатные дороги и пополнять персональные карты", — заключили в пресс-службе.