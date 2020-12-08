Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

"Город Гипайпа с 2000-летней историей находится в районе Одемиш в регионе Измира, две недели назад начались его раскопки. Во времена персов и римлян город был важным культурным центром и находился на торговом пути между поселениями Сардес и Эфес", — пишет издание.

Как отмечается, раскопки ведутся масштабные, поскольку город очень большой – с театром, замком и крепостными стенами. Он развивался и расширялся в лидийский и византийский периоды. Также в городе есть большая цистерна, с помощью которой древние жители удовлетворяли потребность в воде.

"Раньше это место находилось в очень плохом состоянии, попасть сюда туристам было нельзя. Мы уверены, что многие местные и иностранные путешественники захотят увидеть город после окончания раскопок, некоторые уже сейчас наблюдают за ходом работ", — заключает газета.

Одемиш — район в турецкой провинции Измир, расположенный в 110 км к юго-востоку от города Измир. Примерно в 4 км к северу от города Одемиш, одноименной столицы района, находятся руины Гипайпы.