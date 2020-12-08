По словам Ломидзе, сейчас у туроператорского сообщества появился более длинный горизонт реалистичного планирования. «У туристического сообщества есть понимание, что история с COVID-19 вряд ли закончится в следующем году. Это, естественно, вносит коррективы в практику компаний и их бизнес-планы. В целом, уже можно прогнозировать, что 2021 год может оказаться намного сложнее, чем нынешний 2020-й», – сказала выступление Ломидзе на онлайн-форуме во вторник пресс-служба АТОР.

По мнению эксперта, реализации туров по России не достаточно для покрытия убытков от закрытия границ и прекращения международного туризма. Тем более, что спрос тормозится ограничениями, которые вводятся в регионах из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ломидзе напомнила, что зимой по России путешествуют мало, а среди открытых выездных направлений нет массовых. «Эмираты, Мальдивы, Куба и Занзибар ситуацию не спасают – эти направления недостаточно емкие, в том числе и по причине крайне ограниченного объема перевозки. В результате у турбизнеса не получится накопить финансовую подушку для плавного вступления в летний сезон 2021 года, который также не обещает быть простым», — добавила эксперт.

Она напомнила, что на следующий год приходится крайний срок выполнения обязательств по переносу туров, не состоявшихся в 2020 году. И туроператорам будет сложно выполнить эти обязательства за счет нынешних продаж. Ломидзе подчеркнула, что без дополнительных мер поддержки со стороны государства отрасли будет крайне сложно сохранить устойчивость.

Как сообщалось, турбизнес Санкт-Петербурга опасается банкротств из-за введенных властями города на прошлой неделе ограничений для туристов на новогодний период. В туркомпаниях ожидают в связи с этим массовых аннуляций туров.