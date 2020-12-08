Речь об этом шла в ходе рабочей встречи главы региона с представителями ресторанного бизнеса. Рестораторы пожаловались Гладкову на снижение прибыли заведений в связи с введенными из-за коронавируса ограничительными мерами: до 1 февраля ресторанам Белгородской области с 23:00 до 6:00 разрешено работать только на вынос, увеселительные мероприятия в это время запрещены.

Также предприниматели подняли вопрос закредитованности: многие из них брали займы на развитие бизнеса, однако, по объективным причинам, не могут в полной мере выполнять свои долговые обязательства.

"Мы этот вопрос решим. Предоставьте мне информацию, сколько кредитов выдано, какое количество получателей, необходимы также ваши предложения, чтобы объективную картинку видеть. Если наших полномочий не хватит, можем выйти на уровень правительства Российской Федерации или на управления конкретных банков. Мне кажется абсолютно очевидным — продлять кредиты нужно", — заявил Гладков.

Учитывая, что в этой отрасли ярко выражена сезонность, основную прибыль кафе и рестораны получают летом и во время новогодних праздников. Невозможность организовать корпоративы — еще один вопрос, с которым столкнулись предприниматели.

"Мои действия направлены на обеспечение безопасности белгородцев. С другой стороны, страдают целые отрасли Белгородчины. Важно найти компромисс", — сказал глава региона.

Все предложения, высказанные белгородскими предпринимателями, Гладков намерен рассмотреть уже через несколько дней. При этом обещал продлить работу кафе и ресторанов по пятницам и субботам до часа ночи, а в Новый год и Рождество — до 2 часов.

"2 часа добавим в пятницу и субботу, 31 декабря и на Рождество продлим работу", — сказал губернатор.

В связи с этим Гладков взял обещание с рестораторов ужесточить контроль за соблюдением профилактических мер.