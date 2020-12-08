Отмечается, что оно было составлено по итогам заседания "круглого стола" "Общепит в условиях пандемии: проблемы и способы поддержки", участниками которого стали представители сферы общественного питания Воронежа и региональной власти.

Письмо подписали более 20 человек.

В своем обращении рестораторы подчеркивают, что в связи с введением ограничительных мер по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции на предприятиях, оказывающих услуги общественного питания, сложилась критическая финансовая ситуация.

В частности, что из-за уменьшения трафика посетителей у большинства предприятий выручка сократилась на 40-50%. При этом арендная плата и другие постоянные расходы остались на прежнем уровне, а закупочные цены на сырье за последние полгода выросли в среднем на 15%.

"Некоторые заведения уже закрылись, так как не имели возможности продолжить работу с такими серьезными ограничениями и низким трафиком гостей. (...) Если не будут приняты дополнительные меры по поддержке бизнеса в сфере услуг общественного питания, это может привести к закрытию и банкротству предприятий, массовым увольнениям квалифицированных работников, что в свою очередь может привести к полнейшей деградацией отрасли в Воронежской области", — говорится в обращении.

В связи с этим рестораторы просят губернатора продлить до конца 2021 года срок действия пониженной процентной ставки по УСН "доходы минус расходы" в размере 5% и "доходы" в размере 1%, разработать механизм некоммерческого поощрения для предприятий, соблюдающих все меры безопасности и сохранивших коллектив, смягчить требования к соблюдению дизайн-регламента действующих предприятий в области замены вывесок до конца 2021 года.

Также они внесли ряд предложений по обращению в правительство РФ, в частности, по продлению до 2025 года срока для возможного использования ЕНВД, продлению срока освобождения от уплаты налогов, сборов на 3-й и 4-й кварталы текущего года, и отсрочки по уплате страховых взносов с последующей рассрочкой и другое.