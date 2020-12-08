За отсутствие маски в общественных местах грозит штраф в 250 швейцарских франков (230 евро).

В случае, если человек, находящийся на карантине или на самоизоляции, нарушает предписанный ему режим, штраф может достигнуть 1500 франков (1390 евро).

Подобные штрафы были определены во вторник на конференции прокуроров Швейцарии с целью унифицировать систему штрафования за нарушения ограничений по всей стране.

С середины октября в Швейцарии ввели обязательное ношение масок в общественных местах, в том числе на железнодорожных станциях, аэропортах, торговых центрах. Работодателям рекомендовали перевести своих сотрудников на дистанционный формат.

За время пандемии в стране зафиксировали 350 тыс. случаев COVID-19. Более 5,4 тыс. человек скончались впоследствии заражения инфекцией, еще 280 тыс. выздоровели.