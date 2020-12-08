"Согласно прогнозам, в зимнем сезоне 2020/2021 турпоток в регион вырастет на 30% по сравнению с прошлым годом. В декабре-феврале Горный Алтай могут посетить до 350 тыс. туристов, в то время как в декабре 2019 и январе-феврале 2020 года этот показатель составил 269 тыс. человек", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в министерстве.

Там напомнили, что минувшим летом турпоток на Алтай вырос на 30-40%.

"В зимний период мы ждем аналогичных результатов. На новогодние праздники в Горном Алтае забронировано более 98% номерного фонда. Мы готовы к зимнему сезону, отели и курорты отработали протоколы безопасности", — подчеркнули в министерстве.

Там заметили, что высокий интерес туристов к Алтаю связан в том числе с уисилиями по целенаправленному развитию двух горнолыжных курортов, инфраструктуры и повышению транспортной доступности региона.

"Техническое открытие зимнего сезона на всесезонном горнолыжном курорте "Манжерок" в Майминском районе состоится 19 декабря. К сезону 2020/2021 протяженность горнолыжных трасс курорта увеличена вдвое – до 8 км, спуск впервые стал возможен с самой вершины горы Малая Синюха. Горнолыжный комплекс "Телецкий" в Турочакском районе предложит туристам более 17 км горнолыжных трасс различного уровня", — рассказали в министерстве.

Два горнолыжных курорта в декабре-феврале планируют принять около 70 тыс. туристов – это на 30% больше показателей прошлого зимнего сезона.

"Несмотря на пандемию, республике Алтай удалось сохранить положительную динамику турпотока: за 9 месяцев года регион посетили 1,7 млн человек, что на 0,4% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Загрузка отелей и турбаз Горного Алтая с июля стабильно превышает 95% при среднем показателе около 50% в прошлые годы", — сообщили в министерстве.