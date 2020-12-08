В частности, к проекту закона одобрена поправка, предусматривающая, что "в исключительных случаях добыча редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов допускается в порядке, предусмотренном федеральным законом "О животном мире".

Положения этого закона, указывают на недопустимость действий, "которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, Красную книгу субъекта РФ".

Еще одна поправка предлагает установить, что запретить охоту можно будет только если государственный мониторинг охотничьих ресурсов, подтвердил "фактическое непрерывное снижение численности вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливаются лимит и квота добычи, в течение не менее 3-х лет, приведшее к общему сокращению численности вида более чем на 50 процентов".

Согласно проекта закона губернатор будет определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России.

Законопроект благодаря поправкам во втором чтении также предусматривает, что "орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным стандартам на гуманную добычу диких животных".

Закон после принятия вступит в силу 1 августа 2021 года.

Авторами проекта закона (942759-7) выступила группа депутатов и сенаторов.