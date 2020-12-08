Полеты возобновляются в связи с открытием Киргизией границы для всех иностранных туристов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, из Екатеринбурга полетная программа начинается с 8 декабря. Рейсы также планируются из Москвы ("Домодедово"), "Жуковского", Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.