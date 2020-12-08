"В аэропорту Челябинска при рулении воздушного судна на аэродроме экипажем выявлена неисправность передней стойки шасси. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" выполнял рейс SU 1421 сообщением Челябинск — Москва (Шереметьево). Борт с пассажирами отбуксирован на стоянку воздушных судов", — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом надзорное ведомство организовало проверку безопасности полетов. Ситуация находится на контроле Уральского транспортного прокурора.

По данным ведомства, на рейс было зарегистрировано 78 пассажиров, в том числе двое детей.

В пресс-службе челябинского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что по техническим причинам был отменен рейс "Аэрофлота" СУ 1421 (время вылета 12:40).

"Рейс по маршруту Челябинск — Москва отменен из-за неисправности борта авиакомпании. Пассажиры размещены в терминале аэропорта. Представители авиакомпании решают организационные вопросы по питанию. Планируется вылет более поздним рейсом СУ 1423, в 19:25", — отметили в пресс-службе.