"В здании, являющимся объектом культурного наследия федерального значения, будут производиться необходимые инженерные работы, требующие временного приостановления приема посетителей", — говорится в сообщении.

При этом все проекты музея, проходящие в онлайн, будут работать в прежнем режиме.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. Музей ежегодно планирует организовывать в Туле по две выставки.

Исторический музей на Красной площади в Москве — крупнейший музей России. Его фонды хранят более 4,7 млн предметов.