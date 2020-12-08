"На сегодня уже назначены свыше 400 дополнительных поездов дальнего следования", — сообщили в РЖД.

В ноябре РЖД сообщали, что вслед за спросом могут увеличить количество дополнительных поездов в новогодние праздники до 700.

Ранее сообщалось, что АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД) на новогодние праздники планирует назначить более 190 дополнительных поездов дальнего следования. В случае повышенного спроса на ряде направлений холдинг РЖД может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы, сообщала компания.