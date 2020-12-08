Полеты будут выполняться один раз в неделю по средам на самолете A320. Вылет из "Платова" назначен на 10:00, прилет в Гюмри в 12:35. Обратно самолет отправляется в 13:20, прибытие в Ростов-на-Дону в 14:10.

"Данные рейсы на вылет из России осуществляются для граждан, имеющих основания на въезд в Армению, на прилет — для граждан, имеющих основания на въезд в РФ. Режим пересечения границы и ограничения, связанные с противодействием распространению коронавируса, пассажиры уточняют самостоятельно", — отмечает пресс-служба.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, рейс из Ростова-на-Дону в Гюмри в настоящее время не выполняет ни одна авиакомпания. Из "Платова" ранее по этому направлению выполнялись только чартерные рейсы.