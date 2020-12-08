Рейсы будут выполняться один раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Грозного запланирован на 11:40 мск. Это расписание будет действительно до 27 марта 2021 года.

"ОАЭ — очень востребованное среди нашего населения направление. Учитывая это обстоятельство, глава Чеченской республики добился положительного решения по этому вопросу. Важно, что и с нашей стороны, и в аэропорту Шарджи будут строго соблюдаться все меры против распространения COVID-19", — приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Альви Шахгириева.

Он добавил, что на выполнение рейса уже получено разрешение Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

"ЮТэйр" входит в топ-10 авиакомпаний РФ по объему пассажиропотока, летает более чем по 140 направлениям в России.