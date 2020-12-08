"Ситуация крайне печальна. У нас есть один из крупнейших центров горнолыжного туризма Шерегеш, где могли бы быть развиты снегоходный и мотовездеходный туризм не хуже, чем в Финляндии и других странах с похожими климатическими условиями. Но допуск к технике возможен только при наличии удостоверения тракториста-машиниста. А в странах, где эта отрасль развивается, достаточно обычных водительских прав", — сказал он на заседании в Совете Федерации.

По его словам, малый бизнес сейчас вынужден работать исключительно в серой зоне, так как большинство туристов не обладают допусками к праву управления снегоходной и мотовездеходной техникой. И он мог бы легализоваться – в результате чего появились бы дополнительные возможности для развития туризма, а региональные бюджеты могли бы получить дополнительные налоги.

В свою очередь директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов парировал, что в программу подготовки для получения водительских удостоверений в Финляндии входит обучение вождению снегохода.

Он сообщил, что в 2019 году было выявлено 1,5 тысячи нарушений по управлению снегоходами без соответствующего удостоверения. На протяжении последних двух лет статистика – от 1,5 до 2 тыс.

Замгубернатора Кемеровской области и Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев рассказал, что вопрос развития снегоходного туризма стал одним из приоритетных для региона.

"Для примера, в Канаде более 3 млн человек увлекаются этим видом туризма, в стране действует около тысячи тематических клубов. Этот вид туризма генерирует 1 млн долларов — это серьезное поступление в экономику ежегодно", — сказал он.

Алексеев подчеркнул, что уже подготовлены предложения о внесении изменений в федеральное законодательство – проекты федеральных законов и других нормативных актов – и они могут решить большинство проблем этого вида туризма в России.

"Необходимо решить ряд вопросов: это определение правового режима земли под снегоходными и мотовездеходными трассами, изменение установленного порядка допуска к управлению техникой и закрепление в ФЗ о туризме понятия "снегоходный туризм" и "снегоходная трасса", — отметил он.

Руководитель Комитета по туризму Московской области Алексей Шимко также рассказал, что в области начали разрабатывать свой проект поддержания мото- и снегоходного туризма. Активно развиваются трассы для катания на квадроциклах – их уже 19. В дальнейшем они могут быть использованы для катания на снегоходах.