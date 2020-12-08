"Суровой зимы в этом году мы не ожидаем, не прогнозируем", — сообщил Вильфанд на пресс-конференции во вторник.

"Зима будет существеннее холоднее, чем прошлогодняя, которая была экстремально теплой. Температура зимой будет около или выше нормы", — уточнил он.

Он сказал, что погода по всей РФ в декабре будет изменчивой, но не стал делать прогнозов относительно погоды в Новогоднюю ночь.

"Погоду на новогодние праздники и первую декаду января мы сможем описать в конце месяца. Сейчас не существует возможности дать надежный прогноз по дням недели за две и более недели вперед", — сказал он.

Говоря о погоде в Москве, Вильфанд сообщил, что до конца текущей недели столица будет находиться в зоне антициклона и высокого давления с морозной солнечной, но бесснежной погодой.

"Небольшой снег возможен в воскресенье", — сказал научный руководитель Гидрометцентра.