"ГМИИ им. А.С.Пушкина направил министерству культуры ряд предложений по увековечению памяти президента музея Ирины Александровны Антоновой. Среди них планы по созданию международного исследовательского центра, проведение памятных мероприятий в 2021 году, присвоение имени И.А.Антоновой одному из зданий строящегося музейного квартала, а также создание мемориального пространства памяти директоров музея", — сообщили в пресс-службе музея.

В музее сообщили, что кабинет, где работала Антонова, будет превращен в мемориальное пространство памяти всех директоров музея — от Цветаева до Антоновой.

Также Пушкинский музей предлагает присвоить имя Антоновой одному из зданий музейного комплекса на Волхонке — Галерее искусства старых мастеров. Здесь будут представлены полотна европейских художников XIII — начала XIX века. Галерея искусства старых мастеров будет соединена с Главным зданием музея подземным переходом.

Кроме того, музей предлагает создать международный центр передовых гуманитарных исследований ее имени — Антоновский центр. Задачей центра станет открытие новых горизонтов изучения истории искусства и гуманитарного знания в целом через создание благоприятных возможностей для творческого развития молодых ученых-гуманитариев из РФ и из-за рубежа, формирование общего исследовательского пространства.

Памяти Антоновой будут посвящены научные и выставочные мероприятия, намеченные на 2021 год. Это ежегодный симпозиум "Випперовские чтения", учрежденный Антоновой в 1967 году. Чтения будут приурочены к сорокалетию выставки "Москва — Париж" (1981), также организованной Антоновой.

Президенту музея будет посвящен и масштабный выставочный проект "Морозовы", рассказывающий о семье московских коллекционеров французской и русской живописи, который состоится осенью 2021 года в партнерстве с Эрмитажем и Третьяковской галереей.

Антонова скончалась 30 ноября, причиной смерти послужила острая сердечно-сосудистая недостаточность, осложненная коронавирусной инфекцией.

Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. С 1940 года студентка Института философии, литературы и истории. С 1941 года, после объединения ИФЛИ с МГУ, стала студенткой Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

В 1945 году поступила на работу в Государственный музей изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С.Пушкина и начала обучение в аспирантуре при музее. Областью ее научных исследований было искусство Италии эпохи Возрождения.

С февраля 1961 по 2013 год — директор ГМИИ, после этого занимала пост президента музея. Под ее руководством в музее состоялись легендарные международные выставки — "Москва — Париж", "Москва — Берлин", "Россия — Италия", большие экспозиции, посвященные творчеству Пабло Пикассо, Амедео Модильяни, Уильяма Тёрнера, Микеланджело, Караваджо.

Антонова — полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреат множества наград, была членом Российской академии художеств, почетным доктором РГГУ.