"Мы пообщались с владельцами нескольких баров и поняли их простую мотивацию не соблюдать постановление №121: они уже мертвы, если исполнят его. Если они будут работать как раньше, то есть призрачный шанс выжить. Также нам стало известно, что большинству заведений помогают умелые юристы, ведущие войну ещё с первой волны", — говорится в заявлении.
Его авторы подчеркивают, что несмотря на ограничения в работе ресторанов и баров, в Петербурге продолжают работу новогодние ярмарки и фестивали, площадки для мероприятий, проходят массовые спортивные события.
Ранее Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга направил открытое письмо губернатору Александру Беглову, в котором выразил категорическое несогласие с постановлением от 2 декабря 2020 года и мерами по закрытию всей туристической отрасли. По словам представителей индустрии, жесткие ограничения вызвали массовые аннуляции туров.
В начале декабря власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.
С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.
С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.