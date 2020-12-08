"Речь идет о мобильном приложении "Золотое кольцо Крыма", при скачивании которого турист будет иметь возможность получить информацию по лучшим объектам показа полуострова. Это типа аудиогида о лучшем в культуре, архитектуре, археологии, истории Крыма. Как добраться, как работает, контакты и вся "вкусная" информация", — сказала Юрченко.

По ее словам, работа над приложением уже началась, его планируется запустить к 1 мая 2021 года.

Проект приложения выиграл грант в размере 3 млн рублей в конкурсе Ростуризма, еще около 1,2 млн рублей вложит ГУП. Еще один грант выиграли на мобильный туристско-информационный центр — микроавтобус для бесплатных консультаций туристов.

Как сообщалось, правительство выделило на грантовую поддержку проектов в сфере туризма 1,2 млрд рублей. Победителями конкурса стали 474 заявки, средняя сумма запрашиваемого гранта — 2,6 млн рублей. По условиям, авторы проектов должны вложить в реализацию не менее 30% от общей суммы. В Ростуризме обещали проконтролировать целевое использование денег.