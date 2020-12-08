"Австрия ужесточила требования по карантину на период рождественских каникул: с середины декабря по 10 января все прибывающие в страну, включая резидентов, будут обязаны провести 10 дней в изоляции", — пишет портал.

По старым правилам 10-дневного карантина можно было избежать при условии предоставления отрицательного теста на коронавирус, сделанного не раньше, чем за 72 часа до поездки.

"Тем не менее, "рождественский карантин" можно сократить до 5 дней, если во время изоляции пройти тест на COVID-19", — отмечает портал.

Как пишет The Local, новые требования введены специально для того, чтобы туристы не выезжали за границу в праздничный сезон. "Для австрийцев неприемлемо ездить в соседние страны на новогодние вечеринки", — цитирует портал министра внутренних дел страны Карла Нехаммера.