Рейсы будут выполняться на SSJ-100 до окончания зимней навигации 2021 года.

Так, рейс Благовещенск — Магадан будет выполняться с 4 января по понедельникам один раз в неделю. В Южно-Сахалинск компания намерена летать ограниченно — 6, 16 и 23 января и далее — по воскресеньям один раз в неделю. Рейс Благовещенск- Хабаровск будет выполняться с 26 января по вторникам.

"ИрАэро" базируется в Иркутске, парк воздушных судов состоит из Sukhoi Superjet 100, а также Bombardier CRJ-200ER, Ан-24, Ан-26, Ан-26-100.