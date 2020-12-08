"В ближайшие 10 дней мы объявим о проведении конкурентных процедур, чтобы через 18 месяцев после заключения договора с инвестором завершить полное строительство (терминала — ИФ). Это будет современный аэропорт с современным аэровокзалом", — сказал он.

В свою очередь вице-премьер РФ, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил журналистам в Южно-Сахалинске, что федеральная власть поможет региону в проведении тендерных процедур по выбору инвестора, "чтобы не было ни споров, ни задержек".

"К сожалению, по ряду аэропортов такие споры и задержки возникли. Мы с Валерием Игоревичем (Лимаренко — ИФ) и Алексеем Олеговичем (Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики — ИФ) очень внимательно это сегодня обсуждали и договорились о том, что вместе поработаем над тем, чтобы никаких ошибок не было, чтобы аэропорт на Сахалине был построен", — сказал Трутнев.

Полпред вместе с новым министром по развитию Дальнего Востока и Арктики утром в понедельник прибыли в Южно-Сахалинск и осмотрели замороженную стройку терминала.

Как сообщалось, правительство региона собирается выбрать инвестора, который в 2022 году должен достроить пассажирский терминал международного аэропорта Южно-Сахалинска, вложив свои инвестиции. С этой целью правительство Сахалинской области включило в план приватизации этого года 100% акций АО "Аэровокзал "Южно-Сахалинск" (принадлежат областному министерству имущества), которое владеет недостроенным терминалом аэропорта Южно-Сахалинска. Согласно постановлению, опубликованному на сайте регионального правительства, планируется продажа 70,5 млн акций номинальной стоимостью 7,05 млрд рублей.

Интерес к планируемому конкурсу проявляли холдинг "Новапорт" Романа Троценко, "Аэропорты регионов" группы "Ренова" Виктора Вексельберга, "Базэл аэро" Олега Дерипаски и "Хабаровский аэропорт" Константина Басюка.

С прежним генподрядчиком (ООО "Сахалинская механизированная колонна N68" — ИФ), как сообщал ранее председатель правительства региона Алексей Белик, контракт расторгнут по обоюдному согласию, в связи с отставанием от графика работ. Стоимость строительства аэровокзала увеличилась с прежних 6,7 млрд рублей до нынешних 11,8 млрд рублей, поэтому правительство региона приняло решение привлечь "профессионального участника рынка", чтобы он уже на свои средства достроил объект.

Новый терминал начали строить в 2017 году, в 2019 году его должны были сдать в эксплуатацию. Но в 2018 году правительство РФ выпустило ряд документов, касающихся обеспечения безопасности организации воздушных перевозок, и проект был отправлен на доработку, говорил ранее зампред правительства региона Сергей Олонцев. Мощность строящегося двухэтажного пассажирского терминала площадью почти 40 тыс. кв. м должна составлять 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900) и 250 — международных линий.

Действующий пассажирский терминал аэропорта управляется АО "Аэропорт Южно-Сахалинск", которое принадлежит правительству Сахалинской области. Аэропорт допущен к приему более 30 типов воздушных судов, является базовым для авиакомпании "Аврора". Из Южно-Сахалинска до пандемии коронавируса выполняли полеты девять авиакомпаний в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (включая чартерные рейсы).