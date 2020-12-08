Путешественники посетят музей-заповедник Полотняный завод, осмотрят новогоднее украшение Калуги, станут свидетелями Новогоднего парада Дедов Морозов и Снегурочек, попробуют официальный десерт праздника — Калужское тесто и попадут на открытие всероссийского проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021, говорится в сообщении.

Торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января на восьми городских площадках. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи.

Туристы, в частности, примут участие в открытии резиденции калужского Деда Мороза — впервые она разместится в парке культуры и отдыха. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра, это будет "Театрализованный карнавал".

На сцене нового городского парка на улице Марата запланировано большое арктическое шоу "Легенды Севера". Также состоятся два гастрономических фестиваля: один — с едой, другой — с горячими напитками.

Туристическим организациям областного центра предоставлена возможность внести свой вклад в программу торжеств. Горнолыжный комплекс "Квань" готов предложить калужанам и гостям города посмотреть на самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс "Ambassador Hotel Kaluga" — посетить резиденцию Снежной королевы.

Помогать туристам будет сеть туристско-информационных пунктов: визит-центр ТИЦ "Калужский край" в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре "Центральный" и Инновационном культурном центре. Кроме того, к координации туристов будут привлечены волонтеры.

Почетный знак — хрустальная снежинка — будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.

Вечером в тот же день туристы на ретропоезде вернутся в Москву.