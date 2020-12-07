По информации издания, новые меры должны быть приняты с 27 декабря до 3 или до 10 января. На этот период, как ожидается, будут закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов. Также новые правила подразумевают, что рождественские каникулы будут продлены.

Ожидается, что ведомство федерального канцлера на этой неделе также проведет консультации с властями федеральных земель. В настоящее время в Германии из-за ситуации с коронавирусом действуют жесткие общественные ограничения — закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.