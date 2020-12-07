"Снос обошелся бы бюджету в 9 миллионов рублей. Но администрация округа нашла другое решение: провести экспертизу и выставить недострой на продажу. Покупателем стал Максим Коркин, генеральный директор ООО "Ликинская транспортная компания", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что новый собственник планирует построить на месте заброшенного здания парк-отель.

"В нем смогут размещаться не только туристы, но и иностранные и иногородние специалисты, которые приезжают в наш округ в командировки. Запрос такой уже сейчас есть и от ЛиАЗа, и от "Тонара", — отмечают в пресс-службе.

В настоящий момент в здании восстанавливают внутренние перекрытия, также его огородят по периметру и выставят охрану.