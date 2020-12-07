"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией — это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", — сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

Он также отметил, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи — на пределе эффективности.

"Нельзя допустить, чтобы новогодние праздники превратились в марафон передачи коронавируса и, в конечном счете, обернулись для тысяч горожан госпитализацией или еще более тяжким исходом", — сказал он.

"До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — "красная черта", за которой — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", — предупредил губернатор.

Он также сообщил, что специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге ежедневно принимают по 800 новых пациентов.

"К концу прошлой недели в стационарах Петербурга немного увеличилось число свободных коек. Но не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет организации долечивания коронавирусных больных на дому. Число госпитализаций стабилизировалось на очень высоком уровне — порядка восьмисот в день", — сказал Беглов.

Он добавил, что в городе для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тыс. специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тыс.

По словам губернатора, также обсуждается возможность продления зимних школьных каникул для всех классов, кроме начальных.

"Петербург пока не принял решения о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант продления зимних каникул для учащихся 5-11 классов", — сказал Беглов.

Сегодня школы Петербурга работают в смешанном формате: как очно, так и дистанционно (по заявлению родителей).