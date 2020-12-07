"Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового отдыха и оказывающим услуги по предоставлению мест для временного проживания, общественного питания, — принять меры по исполнению рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", — говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона в понедельник.

Кроме того, службы проката спортивного снаряжения обязали каждые два часа проводить уборку с дезинфекцией всех контактных поверхностей в местах общего пользования, а также каждые четыре часа дезинфекцию самих помещений общего пользования. Обработку спортивного снаряжения требуется проводить в начале смены и после каждой сдачи в пункт проката.

На канатных дорогах допуск пассажиров в кабины разрешен только при условии их нахождения в гигиенических масках или респираторах. Также требуется обеспечить постоянный приток воздуха в кабины канатной дороги для возможности проветривания.

По данным оперштаба КБР, 7 декабря в Кабардино-Балкарии выявлено 13 392 случая COVID-19, в том числе 98 — за последние сутки. Выздоровели 10 906 человек, 231 умерли.