Аэропортовый комплекс, построенный более 70 лет назад, расположен на Большом Соловецком острове. Пассажирский терминал аэропорта представляет собой трехэтажное деревянное здание и ранее располагал одной взлетно-посадочной полосой длиной 1,5 тыс. метров. В результате длительной эксплуатации существующее покрытие взлетно-посадочной полосы находилось в аварийном состоянии, и дальнейшая ее работа несла угрозу безопасности авиапассажиров.

В ходе работ заменили покрытие, построили новую рулежную дорожку и перрон на четыре места для стоянки воздушных судов с площадкой для обработки противообледенительной жидкостью, установили светосигнальное оборудование, построили объекты метеорологического и орнитологического обеспечения полетов, электроснабжения, комплекс очистных сооружений, сбросный коллектор, водоотводную систему, патрульную дорогу.

Помимо этого, на протяжении двух лет проводилось масштабное орнитологическое исследование. По его результатам актуализированы рекомендации и разработаны дополнительные мероприятия, которые позволят минимизировать негативное воздействие работающего аэродрома на окружающую среду, условия обитания птиц и, главное, исключить вероятность происшествий из-за пернатых. Теперь сотрудники специальной службы аэропорта будут контролировать число обитающих рядом птиц, изучать маршруты их миграции, проводить работы по отпугиванию птиц, тем самым обеспечивая абсолютную безопасность для воздушных судов и их пассажиров.

Проект реконструкции аэропорта был реализован в рамках государственной программы по развитию инфраструктуры Соловецкого архипелага.

Как сообщалось, незадолго до начала реконструкции взлетно-посадочной полосы на Соловках патриарх Кирилл указывал на опасности, которую могут представлять эти работы для духовно-культурного наследия архипелага.

"Полоса действительно может больше, чем любой другой техногенный фактор, влиять на разрушение экологии и культурного образа Соловков. Ведь речь идет не только о том, что будут взлетать реактивные самолеты и будут слышны все эти звуки, речь идет о том, что количество рейсов будет настолько увеличиваться, что приток пассажиров будет влиять на экологию и на духовно-культурный образ пространства Соловков", — сказал патриарх в августе 2018 года на заседании попечительского совета по реконструкции архипелага.

По мнению главы РПЦ, следует сохранить уникальность и идентичность Соловков, "чтобы они не превратились в туристический объект со всеми отрицательными последствиями".

Соловецкий архипелаг, состоящий из шести островов общей площадью более 300 кв. км, расположен в западной части Белого моря. В XV веке на Соловках был создан Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь — крупнейший на Русском Севере, впоследствии реорганизованный в историко-архитектурный и природный музей-заповедник. Также здесь расположены несколько церквей XVI-XIX веков. Комплекс памятников монастыря в 1992 году был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 1995-м — в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России.