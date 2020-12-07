"Стал часто получать вопросы о том, будут ли введены ограничительные меры для отдыха в Железноводске. Отвечаю — нет, никаких ограничений для посещения Железноводска в Новый год не планируется. Город продолжает быть открытым для жителей и туристов", — сказал Моисеев, которого цитирует пресс-служба горадминистрации.

По его словам, в городе открыты практически все здравницы, и отдыхающим будут доступны все оздоровительные процедуры.

"Городские и курортные зоны и питьевые галереи также доступны с учетом соблюдения мер безопасности и профилактики COVID-19", — уточнил глава города.

Он также добавил, что загрузка санаториев Железноводска на новогодние дни уже составляет более 90%.

В Железноводске открыты для туристов 22 здравницы, закрыты только два ведомственных санатория.