Первые предложения от Тульской области появились на ресурсе в сентябре 2020 года, теперь к ним добавились новые активности.

На сервисе представлена информация про известные федеральные и областные музеи и необычные объекты показа региона, такие как музей-заповедник "Куликово поле", Тульский государственный музей оружия, музей-усадьба Л.Н. Толстого "Ясная поляна", Тульский кремль, музей "Тульские самовары", эко-парк "Ясно поле" и многие другие.

Среди них также представлен, к примеру, ремесленный двор "Добродей" — это пространство, на территории которого посетители знакомятся с истоками ремесел Тулы и области, видят, как на их глазах создаются ремесленные изделия.

Маршрут по Туле от Russpass рассчитан на два дня и подойдет для поездки на выходные. Специалисты сервиса советуют разделить культурный отдых на две части — в первый день познакомиться с самим городом, Тульским кремлем, главными музеями и новыми арт-кластерами, такими, например, как пространство "Искра". Второй день эксперты рекомендуют посвятить уже поездке в Ясную Поляну, изучению окрестных достопримечательностей и музеев.

Ранее сообщалось,что Тульская область вошла в новый проект Федерального агентства по туризму (Ростуризм) "Наполни выходные эмоциями", который направлен на популяризацию и продвижение внутренних туристических поездок. Также регион участвует в проекте Ростуризма "Русские выходные или в трех часах до...", предлагающее жителям близлежащих областей посетить тульский регион и ознакомиться с его достопримечательностями. Всего в Тульской области действует 226 туристических маршрутов и 114 межрегиональных.

В 2019 году турпоток в Тульскую область превысил 1 млн человек.