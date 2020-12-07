Показатель в абсолютном выражении не приводится.

По данным ассоциации, в марте — после закрытия международного авиасообщения из-за COVID-19 — перевозки через крупнейшие аэропорты РФ упали на 25%, в апреле — на 91%, в мае — на 90%. В июне после снятия карантинных ограничений падение замедлилось до 75%, в июле — до 45%, в августе — до 28%, в сентябре — до 25%. В октябре показатель был на уровне -35% год к году.

Пассажиропоток аэропортов по итогам года сократится более чем на 40%, заявляли ранее в МАА. В декабре, как ожидается, показатель упадет на 60%.

Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики по итогам года обслужат около 70 млн человек, что на 45% меньше, чем годом ранее, прогнозировали в Минтрансе.