Выручка снизилась в 1,6 раза — до 3,146 млрд рублей, основная ее часть (3,137 млрд рублей) получена от оказания услуг. При этом себестоимость продаж уменьшилась на 20,7% — до 1,43 млрд рублей. В результате валовая прибыль "Кольцово" упала в 1,9 раза.

За третий квартал аэропорт обслужил 1,36 млн пассажиров, что в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажиропоток на внутренних авиамаршрутах сократился на 0,7% — до 1,33 млн человек, на международных — в 28,3 раза, до 24,8 тыс. человек. В отчете говорится, что снижение пассажиропотока на международных и внутренних направлениях обусловлено ограничениями, введенными в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции.

Всего из аэропорта Екатеринбурга в третьем квартале рейсы выполняли 35 авиакомпаний на 65 направлениях.