"Коты решат, как будут расходовать эти деньги. А также те, кто о них забоится. Может быть, это возможность улучшить обстановку в подвале, где они живут, окружить котов евроремонтом", — сказал Пиотровский.

Он подчеркнул, что история с котами — воспитательная.

"Мы завели котов, чтобы напоминать людям, что есть еще и животные, о них надо заботиться. Наш французский друг сделал замечательный пиар для котов и благотворительности. Там сумма не очень большая, но сам жест очень красивый", — рассказал директор Эрмитажа

Он добавил, что эрмитажные коты не обделены едой и вниманием, им часто дарят продукты.

В начале декабря во время интернет-встречи Пиотровский рассказал, что недавно один меценат из Франции завещал небольшую сумму эрмитажным котам. В настоящее время музей ведет переписку с юристами дарителя. По данным СМИ, речь идет о сумме в 3 тыс. евро, больше половины от которой останется во Франции в качестве налогов.