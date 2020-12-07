Он подчеркнул, что история с котами — воспитательная.
"Мы завели котов, чтобы напоминать людям, что есть еще и животные, о них надо заботиться. Наш французский друг сделал замечательный пиар для котов и благотворительности. Там сумма не очень большая, но сам жест очень красивый", — рассказал директор Эрмитажа
Он добавил, что эрмитажные коты не обделены едой и вниманием, им часто дарят продукты.
В начале декабря во время интернет-встречи Пиотровский рассказал, что недавно один меценат из Франции завещал небольшую сумму эрмитажным котам. В настоящее время музей ведет переписку с юристами дарителя. По данным СМИ, речь идет о сумме в 3 тыс. евро, больше половины от которой останется во Франции в качестве налогов.