«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции напоминаем, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными. Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче», — говорится в рекомендациях, опубликованных в понедельник на сайте ведомства.

Как напоминает Роспотребнадзор, коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Поэтому ведомство призывает «воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов, а также уделить особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

Роспотребнадзор напоминает, что массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными. И советует «максимально ограничить контакты в период предпраздничных и праздничных дней».

«Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования. Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции», — подчеркивается в рекомендациях.

Кроме того, ведомство призывает воздержаться от поездок за границу, а при планировании поездок необходимо «учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

В России 7 декабря выявлено более 28 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных по официальной статистике превысило 2,46 млн, умерших – 43,5 тыс. Сейчас болеют почти 500 тыс. человек.