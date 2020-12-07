Отмечается, что из-за сложившейся эпидситуации мероприятие проходит в онлайн-формате.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы новогодних открыток и видеопрезентаций, выберут лучшие новогодние игрушки.

Так, участников ждут несколько конкурсов, главный из которых — конкурс видеопрезентаций Дедов Морозов "Всем желаем в Год Быка взять удачу за рога!".

Оригинальные и смешные видеоролики предлагается размещать в соцсетях. Победителя определят по результатам интернет-голосования. Наградами отметят самого спортивного, креативного, крутого, оригинального, веселого и компанейского Деда Мороза в двух возрастных группах.

Также участникам фестиваля предстоит изготовить новогодние игрушки, которые позже украсят центральную улицу города. Конкурс пройдет по трем номинациям: "Самый вишневый сказочный домик", "Самый обаятельный вишневый ангелочек" и "Самый креативный вишневый шар". Фото также размещаются в интернете.

Кроме того, все желающие могут заполнить и разослать по городам России и зарубежья эксклюзивные открытки от Самого Вишневого Деда Мороза страны, проживающего в вишневой столице Тамбовской области.

Почтовые карточки изготовлены специально к фестивалю. Обязательным условием конкурса является размещение открытки со штампом отправки и получения в социальных сетях.

Призы получат участники, которые отправили, а их адресаты получили наибольшее количество таких новогодних открыток, а также отправившие открытку в самую дальнюю точку России и самую дальнюю точку ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурсы видеопрезентаций и игрушек продлятся до 21 декабря, их итоги подведут 25 декабря. Конкурс открыток завершится 29 декабря, а наградят победителей 30 декабря.