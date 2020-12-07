"Мы потеряли 80% посетителей, как и все музеи мира. Но приобрели 70 миллионов онлайн-посетителей. Эрмитаж в 2020 году посетили 836 тысяч человек, в прошлом было 4,9 миллиона", — сказал Пиотровский.

Он добавил, что музею пришлось отказаться от многих льгот, однако они "по-тихоньку возвращаются". "34% посетителей все равно пришли в музей бесплатно", — подчеркнул Пиотровский. Он напомнил, что Эрмитаж сменил подрядчика на работах по реставрации здания Биржи. "Там идет работа. Нам также удалось отреставрировать третий этаж Эрмитажа, где была коллекция Щукиных и Морозовых", — отметил директор музея.