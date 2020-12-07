"Преобладает точка зрения о том, что нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то ограничение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом нет необходимости", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник журналистам.

Комментируя по просьбе журналистов заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, который допустил возможность ограничения передвижения между регионами в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса, Песков напомнил об особых полномочиях, которые предоставлены главам регионов в плане противодействия распространению коронавируса.

"Главы регионов вольны использовать эти полномочия, разумеется, по согласованию с правительственной комиссией для принятия экстренных эффективных мер по борьбе с распространением коронавируса", — заявил Песков.

В понедельник на медицинской конференции "Медицина и качество" Мурашко заявил: "Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции".

Позднее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан по территории РФ, фраза о подобных мерах в других странах была вырвана из контекста.

"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации", — сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

По его словам, фраза министра здравоохранения "о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста".